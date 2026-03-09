Mafia

Mafia, eseguita l’autopsia al capomafia Nitto Santapaola

Morto il 2 marzo scorso nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo, dove era stato trasferito per le sue condizioni di salute

È stata eseguita a Milano l’autopsia a Benedetto ‘Nitto’ Santapaola, lo storico capo di Cosa Nostra di Catania, 87 anni, ergastolano, che era detenuto in regime del 41bis nel carcere duro di Opera, morto il 2 marzo scorso nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo, dove era stato trasferito per le sue condizioni di salute.

Santapaola è stato uno dei più sanguinari boss mafiosi siciliani, condannato a 18 ergastoli compresi quelli per le stragi di Capaci e Via D’Amelio e per l’uccisione del giornalista Giuseppe Fava e dell’ispettore capo di polizia Giovanni Lizzio. L’autopsia è stata disposta dalla Procura di Milano, ma lo storico capomafia catanese, da tempo era molto malato. Secondo quanto si è appreso, la salma sarà cremata a Milano e poi le ceneri saranno trasferite a Catania. L’urna sarà, probabilmente, conservata nella cappella di famiglia, nel cimitero della città, dove riposa la moglie, Carmela Minniti, uccisa a casa sua il 1 settembre del 1995 a colpi di pistola dal ‘pentito’ Giuseppe Ferone, un ex affiliato al clan Ferlito-Pillera che, spiegò dopo, agì per vendetta: voleva fare provare al capomafia lo stesso dolore che lui aveva provato con la morte di suo padre e suo figlio, assassinati senza che il capomafia avesse fermato i sicari.

Non sono previste cerimonie funebri per l’arrivo delle ceneri del boss a Catania, ma sui social nei giorni scorsi sono apparsi messaggi di cordoglio come “Rip Nitto Santapaola”, “condoglianze alla famiglia”, “riposa in pace zio Nitto”, “Rimarrai sempre nei nostri cuori”. 

