Auto si ribalta lungo la Sp 17: due feriti in ospedale

Incidente autonomo lungo la strada provinciale 17, nel tratto che collega Raffadali con Siculiana. Una Fiat Panda, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata e i due occupanti sono rimasti feriti.

Sono stati alcuni automobilisti a prestare soccorso e a chiamare i soccorsi; sul posto una squadra di vigili del fuoco, i Carabinieri e due ambulanze che hanno trasferiti i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie.