Campobello di Licata, rapina in mobilificio: 9 mila euro il bottino 

Colpo grosso in un mobilificio a Campobello di Licata. Due banditi armati di coltello, con il volto travisato da cappuccio e mascherina chirurgica, sono entrati in azione facendosi consegnare 9 mila euro in contanti dal titolare e dall’autista di un camion che aveva scaricato poco prima la merce. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in un deposito lungo via Martorata.

I due malviventi hanno prima puntato il taglierino all’indirizzo del proprietario, un trentottenne di Ravanusa, che ha consegnato loro 3 mila euro. Stessa scena poco dopo nei confronti dell’autista di un camion, dipendente di una ditta di trasporti di Bari che aveva scaricato la merce poco prima. All’interno del suo borsello vi erano custoditi 6 mila euro in banconote di grosso taglio.

Dopo aver messo a segno la rapina i due uomini si sono dileguati facendo perdere le tracce. Sul posto i carabinieri della stazione di Campobello di Licata e i militari della Compagnia di Licata. Al via le indagini per risalire ai responsabili.