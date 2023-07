Canicattì, carenze igienico-sanitarie: chiuse tre case di riposo

Criticità strutturali ma soprattutto carenze igienico sanitarie. I poliziotti del commissariato di Canicattì, agli ordini del vicequestore Francesco Sammartino, hanno effettuato un blitz all’interno di alcune case di riposo per anziani. Al termine delle attività ne sono state chiuse ben tre.

Tante le irregolarità emerse dall’accertamento eseguito dalla polizia insieme al personale dell’Asp di Agrigento.

Ambienti angusti, in alcuni casi in cattivo stato igienico. In alcuni casi le strutture non erano neanche iscritte all’Albo comunale, requisito necessario per svolgere l’attività. Per questo motivo il sindaco Vincenzo Corbo ha disposto la chiusura immediata delle tre strutture.