Canicattì, tagliate gomme e rigate fiancate a cinque automobili 

Cinque danneggiamenti di auto in un paio di giorni si sono verificati in diversi quartieri di Canicattì. Ignoti hanno rigato la carrozzeria e tagliato le gomme ai veicoli in sosta. Tre di questi sono di proprietà di donne mentre gli altri due sono di uomini.

Il primo episodio è avvenuto in via Senatore Sammartino dove alla Mini di una trentenne sono state squarciate le gomme. Stesso episodio in via Tene dove è stata presa di mira la Fiat Punto di proprietà di una operatrice socio sanitario. La prima donna ha riferito di non aver idea su chi possa essere stato mentre nel secondo caso sono in corso accertamenti su una persona.

Gli altri tre raid riguardano le carrozzerie delle auto. Il primo su una Fiat Punto di un trentottenne parcheggiata in via Toti; il secondo in via Saetta in danno di una Dacia Daster di proprietà di un sessantottenne e, infine, in via Santuario padre Gioachino dove è stata rigata la Seat Leon di un ventunenne. Al via le indagini dei poliziotti del locale commissariato.