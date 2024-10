Cantiere nel mirino dei ladri, due furti in meno di 24 ore: rubato escavatore 

Prima il furto di mille metri di cavi in rame e, neanche ventiquattro ore più tardi, anche quello di un escavatore. Un cantiere edile alla periferia di Menfi, che si occupa della produzione di impianti fotovoltaici, è finito nel mirino dei ladri.

Sono due i colpi messi a segno in neppure un giorno. Il titolare dell’impresa ha denunciato ai carabinieri il furto dei cavi in rame e l’indomani mattina è ritornato in caserma anche per la sparizione di un escavatore. Al via le indagini per risalire ai responsabili.