Capodanno, è la tanto attesa notte di Achille Lauro

La rassegna degli eventi firmata “Destinazione Agrigento” festeggia la notte di Capodanno 2023 con Achille Lauro. La star internazionale, con la sua identità inconfondibile, è oggi uno dei personaggi più interessanti del panorama artistico italiano e questa sera si esibirà con uno Special Dj Set in Piazza Marconi, ad Agrigento. Da protagonista del mondo street-urban è diventato in poco tempo icona, punkrocker, popstar, capace di scardinare ogni stereotipo di genere, diventando un inno alla pansessualità, al no gender, fluido oltre il maschile e il femminile. Sempre pronto a rinnovarsi, a muoversi con agilità tra generi ed epoche.

A condurre lo spettacolo, che comincerà alle ore 23, saranno lo speaker Riccardo Gaz e il giornalista di La7, Silvio Schembri. Si succederanno sul palco diversi artisti siciliani, come il cantautore agrigentino Lello Analfino.

A seguire, il “Capodanno all’italiana” con Pablo DJ.

L’evento rientra nel vasto calendario di “Destinazione Agrigento”, cominciato lo scorso 8 dicembre. Tante le iniziative dedicate ad arte, cultura, sport, intrattenimento, svago, per grandi e piccini, che proseguiranno fino al prossimo venerdì, 6 gennaio.

L’obiettivo è promuovere Agrigento non solo come Città della Valle dei Templi, ma anche come luogo capace di ospitare grandi eventi. La serata di Capodanno è l’evento di punta.

E, infatti, dopo la partecipazione a quattro Festival di Sanremo, di cui uno da superospite, e all’Eurovision Song Contest 2022, la presenza di Achille Lauro è un vettore di promozione turistica molto forte per Agrigento e la Costa del Mito.

La star internazionale ha all’attivo sei album in studio – Achille Idol-Immortale (2014); Dio c’è (2015); Ragazzi Madre (2016); Pour l’Amour, (2018); 1969 (2019); Lauro (2021), che contano milioni di streaming sulle piattaforme digitali e altrettante sono le visualizzazioni dei videoclip di cui Lauro firma sempre la regia. L’instancabile attività live lo ha portato a esibirsi sui palchi più prestigiosi. Innovazione e ricerca, che caratterizzano il suo percorso artistico, portano Achille Lauro a esplorare diversi generi musicali e ad attingere da diverse epoche, per dare alla luce un nuovo linguaggio, ben riconoscibile nella trilogia 1969 (certificato 2platino), 1990 (certificato platino), 1920, in cui esplora stili differenti di fare musica. È stato ospite del prestigioso Premio Tenco 2019 e ha condotto l’edizione 2019 di Extra Factor. È stato inserito da Forbes tra i 100 Giovani Leader del Futuro in Italia, nella sezione Music. Nel 2020 è uscito per Rizzoli il suo secondo libro, 16 Marzo – L’ultima notte”, vibrante, irresistibile poema d’amore. Il 23 settembre 2021 esce “Achille Lauro”, libro fotografico edito da 24 ORE Cultura e di cui lo stesso Lauro è art director.

ECCO COME CAMBIA IL TRAFFICO:

Sarà vietato parcheggiare in piazza Marconi già a partire dalle ore 12 di questa mattina mentre dalle ore 20:00 avverrà la chiusura al traffico con divieto di transito, fino a cessato bisogno. Per raggiungere il luogo dell’evento sarà possibile usufruire dei parcheggi in piazzale Rosselli, al pluripiano di via Empedocle, in via Gramsci, al piazzale del cimitero di Bonamorone, al piazzale La Malfa, al piazzale Manzoni (zona stadio). Possibilità di parcheggio anche a Piano San Gregorio, da dove partiranno tre bus-navetta che faranno

capolinea in piazzale Ugo La Malfa. Il servizio bus-navetta avverrà ogni 10 minuti a partire dalle 20:00 in poi, con una pausa dalle 23:45 alle 00:15.

Un progetto, quello di “Destinazione Agrigento” nato dalla sinergia tra il Comune di Agrigento e la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi con l’Assessorato regionale del Turismo, il Ministero del Turismo e l’Enit per la promozione della “Costa del Mito”, lanciata nell’aprile scorso alla BIT di Milano.

Il calendario completo delle attività è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store.