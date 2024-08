Cattolica Eraclea, titolare minimarket trova proiettili tra gli scaffali: indagini 

Tre proiettili contenuti in una busta adagiata tra gli scaffali del suo minimarket. Inquietante ritrovamento da parte della titolare di un minimarket a Cattolica Eraclea. La donna, una volta fatta la scoperta, ha chiamato immediatamente i carabinieri. Al via le indagini per capire esattamente cosa sia successo e se il gesto possa essere inquadrato come un avvertimento.