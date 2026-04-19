Orrore a Pavia, 25enne di Favara ucciso a coltellate in un parcheggio

Un venticinquenne di Favara – Gabriele Vaccaro – è stato ucciso a coltellate la scorsa notte a Pavia. Un omicidio che si è consumato poco dopo le tre del mattino in area Cattaneo, un grande parcheggio nei pressi di viale Matteotti. Vaccaro stava per recuperare l’auto in compagnia di alcuni amici dopo una serata in un locale della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è trovato di fronte a un altro gruppo di persone con cui, dopo un breve scambio di battute, è scoppiata una lite. Uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha inferto un fendente al collo del 25enne. Le ferite si sono rivelate subito gravissime. Per motivi ancora da chiarire, gli amici del ragazzo non hanno chiamato immediatamente il 118, cercando inizialmente di soccorrerlo a casa. Solo dopo aver compreso la gravità della situazione hanno contattato i soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza presso l’ ospedale San Matteo dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa della profondità della ferita. Anche uno degli amici della vittima è stato ferito in modo lieve all’addome, e al momento risulta ricoverato in ospedale.

Gli aggressori sono fuggiti subito dopo l’accoltellamento. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili urbani di Pavia, che hanno avviato le prime indagini, raccogliendo testimonianze e visionando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. Le autorità stanno cercando di identificare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Un episodio che ha scosso non solo la comunità di Pavia, ma soprattutto quella di Favara dove il giovane era abbastanza conosciuto. Il giovane si era trasferito a Pavia a Stradella per lavorare alle Poste. (FOTO DEL GRUPPO L24 PAVIA)

“Stamattina Favara si è svegliata con una notizia scioccante, una di quelle che non si vorrebbero mai ricevere e che lascia l’intera comunità attonita e avvolta nel silenzio. Il Presidente del Consiglio Comunale e l’intera Assise cittadina esprimono il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e violenta scomparsa di Gabriele Vaccaro, giovane favarese di soli 25 anni, strappato alla vita la scorsa notte a Pavia.

L’intera comunità di Favara è sotto shock. Non ci sono parole per descrivere il dolore di fronte a una vita spezzata così brutalmente mentre si trovava lontano da casa per inseguire il proprio futuro e onorare il proprio impegno lavorativo. In questo momento di incommensurabile sofferenza, il Consiglio Comunale si stringe con un abbraccio fraterno alla famiglia Vaccaro. A loro va la nostra vicinanza e il sostegno dell’intera città, certi di interpretare il sentimento di profonda tristezza che in queste ore unisce ogni singolo cittadino. Chiediamo con forza che le autorità competenti facciano piena luce su questo brutale assassinio e che la giustizia possa compiere il suo corso nel più breve tempo possibile” Il Consiglio Comunale di Favara.

“Esprimo cordoglio alla famiglia del ragazzo. Non posso esimermi dal costatare che per anni l’amministrazione Lissia ha dipinto Pavia come una città al limite del paradiso terrestre. Poi, però, la realtà è un’altra: periodicamente accadono queste sciagure. Diciamocelo chiaramente: uscire a Pavia è pericoloso. Furti, risse e accoltellamenti accadono troppo spesso, mentre l’amministrazione non fa nulla per rendere davvero più sicura e tranquilla la nostra città. Le favole sono finite: ora servono fatti”, scrive in una nota il consigliere comunale di Pavia,Matteo Chiu.