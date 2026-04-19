Futsal, Clamar Akragas conquista anche la Supercoppa siciliana 

Clamar Akragas Futsal “Regina di Sicilia” conquistata la seconda Supercoppa Siciliana della storia al cospetto di un grande avversario come si è dimostrato il Futsal Ferla al termine di un match vibrante, emozionante e che resterà nella memoria dei tanti appassionati oggi presenti al Pala Volcan di Acireale.

Gara vera quella vista sul parquet della città del carnevale siciliano dove i bianco azzurri di Enzo Fecondo, vanno sotto per 2 reti a 0 per poi ribaltarla, dimostrando ancora una volta la forza e la voglia di un gruppo davvero affamato che probabilmente resterà nella storia della C1 siciliana.

Il racconto del match vede partite meglio i ragazzi akragantini che provano fin da subito ad imporre il proprio gioco e mettere sotto i gialloneri, nella prima parte di gara di fatto i vincitori del girone B, agiscono principalmente in ripartenza e grazie ad un’ottima fase difensiva impediscono ai bianco azzurri di passare in vantaggio; seconda parte del primo tempo più equilibrato con il pallino del gioco sempre in mano agli agrigentini che però non sfondano e sciupano troppo anche grazie all’ottimo portiere giallo nero e subiscono in ripartenza quasi allo scadere la rete di Campisi che manda le squadre all’intervallo.

Ripresa che parte con gli uomini di Fecondo subito in proiezione offensiva, ma il Ferla regge bene e raddoppia con Garofalo bravo a concretizzare una bella discesa del portiere amico (probabilmente il migliore in campo dei suoi); il raddoppio sembra stordire gli agrigentini: sempre il portiere giallo nero ha la palla del 3 a 0 ma il palo salva Castiglione, il pericolo scampato scuote definitivamente i bianco azzurri che si giocano il tutto per tutto allungandosi e spingendosi in costante proiezione offensiva, il coraggio della scelta paga e da lì a poco riusciranno nel giro di un minuto a riacciuffare il match con un uno/due micidiale firmato Granata 2 a 2 e dieci minuti scarsi da giocare prima dei rigori.0

Il Ferla accusa il colpo e sembra perdere le distanze, di fatti da lì a breve un uragano bianco azzurro si abbatte sulla squadra siracusana ed ancora Granata con un altro micidiale uno/due porta sul 4 a 2 i suoi galvanizzando i tanti tifosi agrigentini. “Azzannata la preda” come di consueto per i giganti ora tutto scorre a meraviglia e una straordinaria azione firmata Toledo – Mosca porta il numero 5 bianco azzurro alla rete del 5 a 2 che virtualmente chiude i giochi nonostante un sussulto d’orgoglio per i siracusani che con Mangano trovano la rete della speranza che svanisce quasi subito per merito di Sirone, bravo, ad arpionare la palla su azione di power play avversaria ed a insaccarla nella porta sguarnita per il 6 a 3 finale.

Vittoria meritata per i ragazzi della Valle dei Templi che hanno il merito e la fortuna di non scomporsi nel momento topico del match, riuscendo con esperienza e bravura a vincere un match che si era complicato nonostante un sostanziale predominio. A fine gara applausi per tutti e tanto fair play tra le due società che si sono dedicate a vicenda un “Pasillo de honor” prima della premiazione celebrata dai massimi vertici della FIGC Siciliana presenti infatti il Presidente Sandro Morgana ed il delegato regionale del calcio a 5 Massimiliano Birchler.