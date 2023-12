Colpo in casa di un imprenditore agricolo, portate via 35 cartucce e un fucile  

Ladri in azione a Caltabellotta. I malviventi sono riusciti a fare irruzione nella casa di campagna di un imprenditore agricolo cinquantenne del posto. Il colpo è avvenuto in contrada Pagani. I ladri, dopo aver forzato una finestra, hanno rovistato dappertutto prima di scassinare un armadietto blindato e rubare un fucile calibro dodici e trentacinque cartucce dello stesso calibro. Portati via anche diversi attrezzi.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa a cui non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere nella zona.