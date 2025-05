“Coltiva 4mila piante di marijuana”, condanna definitiva per licatese

Diventa definitiva la condanna a due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione nei confronti di Calogero Valoroso, 42 anni, di Licata, per aver coltivato oltre quattromila piantine di marijuana. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso avanzato dalla difesa confermando così la sentenza di condanna.

La vicenda risale al 2017 quando la polizia fece irruzione in un terreno di proprietà dell’uomo scoprendo una vera e propria piantagione. In prima battuta furono sequestrati 7 chili di marijuana per poi rinvenire altre quattromila piante.