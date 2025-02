Consegna di cocaina bloccata ad Agrigento, ridotte due condanne 

Un anno e dieci mesi per due dei tre imputati coinvolti nell’operazione della Squadra mobile di Agrigento che, nel 2020, bloccò la consegna di una partita di cocaina nel centro della Città dei templi. Lo ha stabilito la Cassazione riducendo ulteriormente la pena inflitta ad Angelo Infantino, 35 anni, e Giuseppe Giappone, 33 anni. Un terzo soggetto – Giampiero Capaci – è già stato condannato in via definitiva a tre anni di reclusione.

Infantino era stato condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi di reclusione per poi vedersi ridurre la pena a quattro anni e quattro mesi in Appello. Infine era intervenuta la Cassazione disponendo un altro processo. I tre vennero arrestati dalla polizia nel maggio 2020 poiché sorpresi in possesso di quasi mezzo etto di cocaina. La consegna della droga è stata bloccata nei pressi di via Garibaldi.