Agrigento

Scontro tra più auto sulla Palermo-Agrigento, quattro feriti

Tra i feriti ci sono anche due minori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Quattro veicoli coinvolti in un violento scontro sulla strada statale Palermo–Agrigento, all’altezza di Misilmeri, in prossimità della stazione di rifornimento Fullpower. Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone, due adulti e due minori, tutti trasferiti in ospedale; al momento non sono stati diffusi dettagli sulla gravità delle loro condizioni. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.

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