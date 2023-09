Da Aragona a Monza per incontrare il pilota Lewis Hamilton: continua il sogno di Stefano

Per il secondo anno Stefano, giovane aragonese di 25 anni, affetto da tetraparesi distonica, insieme alla mamma e all’associazione Motorlife rappresentata da Rosario Farruggia ed Enzo Terrana, ha raggiunto Monza per il Gran Premio della Formula 1 ed ha coronato il suo sogno: incontrare dal vivo il pilota della Mercedes l’inglese Lewis Hamilton.

Durante un meet di presentazione della Mercedes e della Ferreri nella pre-gara di qualificazione, Stefano si è piazzato sotto il palco con un grande striscione con la scritta: “Lewis I’m here for you” … come non notarlo! Hamilton è sceso dal palco ed ha raggiunto Stefano regalando un momento di estrema gioia e felicità tra selfie e gadget.

“Missione compiuta! Questa volta ci siamo riusciti. Lo avevamo promesso a Stefano e alla sua super mamma, siamo ritornati a Monza e abbiamo realizzato il suo sogno”, ha dichiarato il presidente della Motorlife, Rosario Farruggia, particolarmente emozionato nel vedere la felicità stampata sul viso di Stefano che ha anche incontrato il pilota della Ferrari Charles Leclerc.