Danneggiano ringhiera del parco giochi a Fontanelle, il comitato: “le famiglie hanno sistemato”

A Fontanelle nei giorni scorsi alcuni ragazzi hanno danneggiato la ringhiera del parco giochi. A denunciare il fatto era stato il comitato di quartiere Fontanelle insieme che in una nota di oggi rende noto che “le famiglie dei ragazzi non si sono girati dall’altra parte, si sono scusati e, insieme, abbiamo lavorato per sistemare ciò che era stato rovinato. Da qui nasce una lezione importante: crescere significa anche riconoscere gli errori e rimediare, e il valore di una comunità sta proprio nella capacità di sostenere i “nostri” figli nel diventare adulti più consapevoli. E forse, conclude il comitato Fontanelle insieme, soprattutto in questi tempi, prima di scrivere un commento, dovremmo tutti imparare a interrogarci sulle nostre azioni quotidiane: l’esempio vale più delle parole.”