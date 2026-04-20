Egiziano fermato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, Salvini: “Integrazione solo per chi la merita”

“Integrazione solo per chi la merita. Per i criminali invece, anche se minorenni, galera ed espulsione senza rimanere a carico degli Italiani, come previsto nel Decreto Sicurezza voluto dalla Lega.” Sono le parole del ministro Matteo Salvini che commenta la morte del giovane Gabriele Vaccaro, colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura ed è accusato di omicidio. Altri tre giovani risultano indagati a piede libero. Erano in compagnia dell’omicida e avrebbero assistito alla scena senza intervenire. Il cerchio si è chiuso sul 17enne egiziano grazie ad alcune testimonianze e ai filmati delle telecamere estrapolati dagli investigatori. L’arma del delitto non è stata ancora trovata.