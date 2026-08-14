Canicattì, si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: al via le ricerche

Una donna – Luigia Narbone, 69anni – si è allontanata ieri mattina dalla propria abitazione di Canicattì e non ha più fatto ritorno. A lanciare l’allarme sono stati i familiari che hanno formalizzato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le ricerche.Secondo le prime informazioni la donna, affetta da problemi psichici, si sarebbe allontanata da casa a piedi, sprovvista di telefono. La donna era vestita con maglia bianca a fiori, pantalone nero, scarpe nere chiuse, borsa bianca. Chiunque abbia notizie può contattare le forze dell’ordine.