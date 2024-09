“Falsi contratti di lavoro per far ottenere permessi di soggiorno”, indagato imprenditore

Avrebbe stipulato falsi contratti di lavoro, inoltrando oltre cento istanze di richiesta allo sportello unico per l’immigrazione, al fine di far ottenere i permessi di soggiorno. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Un cinquantaquattrenne titolare di un’azienda di abbigliamento è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento con l’accusa di falso ideologico finalizzato all’ingresso sul territorio di immigrati irregolari. A far scattare l’allarme le circa 150 istanze a carico di pakistani che, secondo l’accusa, avrebbero provato ad ottenere il permesso di soggiorno con un contratto di lavoro fasullo. L’indagine risale al 2022 e adesso è alle battute finali.