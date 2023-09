Favara, fermato ad un posto di blocco con la cocaina: 36enne a giudizio  

Il sostituto procuratore della Repubblica, Maria Barbara Grazia Cifalinò, ha disposto la citazione a giudizio nei confronti di Giovanni Gibella, 36 anni di Favara, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato fermato dai carabinieri ad un posto di blocco nel 2018 ed era stato “pizzicato” in possesso di 4 dosi di cocaina nascosta negli slip.

Per l’accusa la droga era pronta per essere spacciata. Il processo, che si sta celebrando davanti il giudice monocratico Michele Dubini, è alle battute finali. In aula sono stati ascoltati gli ultimi testimoni e adesso verrà escusso lo stesso imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Barba. L’accusa è sostenuta dal sostituto procuratore Salvatore Caradonna.