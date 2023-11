Favara, la cocaina era per uso personale: assolto 36enne 

Il giudice Michele Dubini ha disposto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Giovanni Gibella, 36 anni, di Favara, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo era stato fermato dai carabinieri ad un posto di blocco nel settembre 2018. Una successiva perquisizione aveva portato al rinvenimento di 4 dosi di cocaina occultate nella biancheria intima. Per l’accusa la droga era pronta per essere spacciata.

Una ipotesi che però non è stata accolta dal tribunale di Agrigento che, invece, ha ritenuto che lo stupefacente fosse per uso personale. La difesa, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Barba, aveva evidenziato come non ci fossero elementi che potessero far pensare ad un’attività di spaccio. Il pubblico ministero, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato a sei mesi di reclusione. Il tribunale lo ha assolto.