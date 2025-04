Fiamme in un capannone abbandonato a Licata: al via le indagini

Fiamme e una nube di fumo nero si sono sprigionati da un capannone abbandonato in contrada Bugiades a Licata. Sul posto sono presenti due squadre dei Vigili del fuoco di corso Argentina che si stanno cercando di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non è certo ma dalla nube nere si pensa che a bruciare all’interno del magazzino delle gomme e della plastica. Presenti sul posto i Carabinieri, la Polizia e i Vigili del fuoco.