Giovane accoltellato vicino a una discoteca, al via indagini

Un nigeriano di 20 ani è stato accoltellato all’addome vicino alla discoteca Country di Palermo. Non sembra essere in pericolo di vita. La vittima, secondo una prima ricostruzione, è stata aggredita da un gruppo di ragazzi. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di Villa Sofia dove è stato ricoverato in codice rosso e operato.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che utilizzeranno anche le immagini del sistemata di video sorveglianza della zona per ricostruire la vicenda