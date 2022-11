Grotte, incendio devasta abitazione: nessun ferito

Un incendio è divampato nella notte, in un’abitazione al piano terra di una palazzina di via Pellico a Grotte. Le fiamme hanno carbonizzato arredi e suppellettili. Danni anche alle pareti. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti.

Ad evitare il peggio l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno domato l’incendio e messo in salvo il proprietario, che vive da solo, e che per sua fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza.

Ancora da accertare come è scaturita la scintilla iniziale, anche se non vi sono dubbi sulla natura accidentale del rogo.