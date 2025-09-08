Il 30° anniversario di ordinazione del cardinale Baldo Reina

Oggi, lunedì 8 settembre 2025, ricorre il trentesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale del cardinale vicario Baldo Reina. Per l’occasione, celebrerà la Messa nella parrocchia della Natività di Maria a Roma alle ore 19. “La nostra diocesi si stringe in preghiera accanto a lui affinché il Signore lo colmi di ogni benedizione”, si legge in una nota della Diocesi di Roma.

Monsignor Reina è nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, in provincia ed Arcidiocesi di Agrigento. È entrato nel Seminario Arcivescovile nel 1981. Nel 1995 ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia e nel 1998 la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

È stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995. Dal 1998 al 2001 è stato Assistente Diocesano di Azione Cattolica e Vicerettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento. Dal 2001 al 2003 è stato Parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara. Dal 2003 al 2009 è stato Prefetto degli studi dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e dal 2009 al 2013 Parroco di S. Leone ad Agrigento. Dal 2013 al 2022 è stato Rettore del Seminario Maggiore di Agrigento. È stato consacrato vescovo il 29 giugno 2022 a San Giovanni in Laterano dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Nel 2024 viene nominato da Papa Francesco vicario generale della diocesi di Roma.