In casa con hashish mentre sconta la pena, empedoclino scarcerato 

Era stato sorpreso dai carabinieri in possesso di alcune dosi di hashish mentre si trovava in casa dove stava scontando un residuo di pena. Per questo motivo, al termine del controllo, l’empedoclino Luigi Pulsiano era finito in carcere in seguito alla decisione del tribunale di Sorveglianza di sospendere la concessione dei domiciliari. A distanza di tre settimane il tribunale ha accolto il ricorso degli avvocati Davide Casà e Giorgia Parisi concedendo al trentenne di scontare il residuo di una condanna precedente ancora una volta ai domiciliari.