Incendio in abitazione in Emilia Romagna, morto 90enne di Aragona 

E’ Domenico Giuseppe Parisi, 90 anni, originario di Aragona, l’uomo che ieri pomeriggio ha perso la vita nella sua abitazione a Poviglio, nel reggiano, avvolto da un incendio che non gli ha lasciato scampo. Parisi abitava in via Romana 34, assieme alla moglie di 83 anni, che è riuscita a scappare durante l’incendio ma che è stata comunque trasportata presso l’ospedale Maggiore di Parma per un’intossicazione.

Come ricostruito dai vigili del fuoco – giunti tempestivamente presso l’abitazione assieme ai carabinieri della stazione locale – le fiammeavrebbero avuto origine dalla canna fumaria. Il fuoco ha carbonizzato anche il tetto della casa e diverse stanze, tra cui quella in cui si trovava l’anziana vittima. A causa del suo stato di invalidità, Parisi non è riuscito a fuggire: il suo corpo è stato recuperato dai soccorritori mentre veniva domato l’incendio, ma per lui non c’era più niente da fare.