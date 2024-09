Incendio tra le bancarelle della fiera, paura a Santa Margherita Belice 

Momenti di panico la scorsa notte a Santa Margherita Belice dove un incendio è divampato tra le bancarelle della fiera in viale XV Gennaio. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, sembrerebbe essere partito da uno stand di giocattoli.

In breve tempo le fiamme hanno avvolto il banco con diverse bombolette che sono esplose. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato il rogo. Per fortuna non si registrano feriti.

foto “Il Futuro Dipende da Te”