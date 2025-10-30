Mafia

Inchiesta Condor, obbligo di dimora per 39enne di Palma di Montechiaro 

Il 39enne, coinvolto nell’inchiesta antimafia Condor, viene scarcerato e sottoposto all’obbligo di dimora

I giudici della Corte di appello di Palermo, accogliendo la richiesta degli avvocati Salvatore Manganello e Massimiliano Riga, hanno sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella meno afflittiva dell’obbligo di dimora nei confronti di Luigi Petruzzella, 39 anni, di Palma di Montechiaro. L’uomo è uno degli imputati del processo “Condor”, l’inchiesta che ha fatto luce sulla riorganizzazione di cosa nostra e stidda nella parte orientale della provincia di Agrigento.

Petruzzella, in primo grado, è stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per le accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo l’accusa, infatti, sarebbe stato uno dei principali collaboratori del boss Giuseppe Chiazza, ritenuto tra i capi della nuova Stidda. Petruzzella, dunque, lascia i domiciliari e viene sottoposto all’obbligo di dimora. Negli scorsi giorni la procura generale di Palermo ha chiesto la conferma della condanna di primo grado. 

