La Polizia di Stato compie 172 anni: “Esserci sempre”

La polizia celebra oggi il 172esimo anniversariodalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva Piazza del Popolo, a Roma, alla presenza delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Come ha dichiarato il Capo della polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, ”la vita del poliziotto è scandita ogni anno dalla Festa della polizia; un anniversario che ferma per un attimo il rapido fluire dell’impegno quotidiano per ricordarci quello che siamo, richiamarci alle attuali responsabilità e prepararci alle nuove sfide. Un momento in cui tradizione e modernità si sovrappongono in un periodo complesso in cui l’instabilità internazionale alimenta la mancanza di fiducia per il futuro”.

Ad Agrigento le celebrazioni avranno inizio alle ore 8.30, in Questura, con la deposizione di una corona di alloro alla lapide dei Caduti della Polizia di Stato, ubicata nell’androne dell’ingresso centrale della Questura, da parte del Questore, dr. Tommaso Palumbo. Successivamente, alle ore 09.30, alla presenza delle massime Autorità locali Politiche, Civili, Militari e Religiose, avrà luogo la solenne cerimonia presso il Palacongressi sito ad Agrigento, Villaggio Mosè, viale Leonardo Sciascia 51, durante la quale saranno conferite le ricompense al personale della Polizia di Stato che si è distinto per le attività svolte. Saranno presenti gli alunni di alcuni istituto scolastici di Agrigento tra cui quelli dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” che, durante la cerimonia, eseguiranno l’Inno Nazionale ed altri brani musicali.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00, a Roma, presso la Scuola Superiore di polizia, con la deposizione, presso il Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani.