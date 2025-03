Ladri in azione a Lampedusa: caccia ai malviventi

Ladri in azione a Lampedusa. Due i colpi nella notte. In un supermercato, i malviventi sono entrati dalla porta posteriore e hanno portato via i pochi contanti che hanno trovato nelle casse; fondi lasciati dai titolari da utilizzare come resto per i clienti. Poi preso di mira un negozio di ottica in via Roma. Dopo aver aperto la porta d’ingresso con il classico piede di porco, sono riusciti a svuotare la cassa e a portare via alcuni paia di occhiali di marche importanti.

Dopo aver formalizzato i Carabinieri della Locale tenenza hanno avviato le indagini per risalire agli autori. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza che potrebbero dare delle risposte importanti. Nei giorni scorsi altre segnalazioni di furti sono arrivati da case private.