Ladri “visitano” farmacia di Cianciana, rubati 200 euro dalla cassa

Ladri in azione a Cianciana. Ignoti malviventi, dopo aver forzato la saracinesca, sono riusciti ad entrare all’interno della farmacia del paese che si trova nella Salita Convento, in centro. Dopo aver rovistato dappertutto, i ladri hanno rubato i soldi custoditi nel registratore di cassa. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 200 euro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata la titolare della farmacia nel momento di riaprire l’attività commerciale. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.