Ladri “visitano” ristorante, portati via computer e stampante 

Ladri in azione a Sciacca. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nel ristorante “Italia”, nella zona portuale della città. Una volta dentro hanno rubato un computer e una stampante per poi fuggire.

Scoperto il furto sono state allertate le forze dell’ordine. I poliziotti del locale commissariato hanno avviato l’attività investigativa nel tentativo di dare un nome ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. (Immagine di copertina di repertorio)