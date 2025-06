Licata, Balsamo nomina un nuovo dirigente ai lavori pubblici: “lavoriamo nel rispetto della legge”

Il comune di Licata ha un nuovo dirigente ai lavori pubblici. Si tratta dell’Architetto Vincenzo Alaimo, che proviene dall’azienda ospedaliera A.R.N.A.S. Civico di Palermo dove si è occupato della gestione tecnica dell’U.o.c. “Sono sicuro che lavorando con sinergia e passione possiamo raggiungere obiettivi ottimali in continuità con quello che è stato realizzato già dall’Amministrazione comunale”, ha dichiarato l’architetto Alaimo a margine della cerimonia di insediamo alla presenza del sindaco di Licata, Angelo Balsamo.

Nomina che avviene dopo l’arresto del dirigente comunale Sebastiano Alesci, ormai ex capo dell’ufficio tecnico di Licata. Il super-burocrate licatese, figura di spicco nell’inchiesta su un giro di appalti pubblici pilotati e tangenti, è attualmente detenuto, perché ritenuto al centro di diversi episodi di corruzione finalizzate ad ottenere appalti.

“Una figura che è essenziale per dare risposte alle problematiche della città, nel rispetto della legge e della legalità in maniera assoluta”, ha detto il sindaco Balsamo ai microfoni di Lanterna tv. “In questo contesto il messaggio che vogliamo arrivi ai nostri concittadini è che è doveroso per una pubblica amministrazione rendere il servizio che ha sempre svolto a favore della collettività e nell’occasione invito i nostri imprenditori a credere nello sviluppo del nostro territorio e a investire in questa direzione”, ha continuato il primo cittadino. “Abbiamo visto il miglioramento del quartiere Marina, e vogliamo farlo renderlo albergo diffuso, che collegato alla spiaggia di Marianello può far diventare Licata una meta turistica importante. Questo risultato che non è solo dell’amministrazione comunale, ma deve essere condiviso da tutti soprattutto agli imprenditori, che possono fare tanto e a loro chiediamo di intervenire nell’economia della città, di crederci e di investire”, ha concluso Balsamo augurando un buon lavoro al nuovo dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Licata.