Licata, incendiato cassonetto nel piazzale di una concessionaria: indagini 

Fiamme a Licata. Un cassonetto dei rifiuti nello spiazzale di una concessionaria di auto in via Torregrossa è stato danneggiato da un rogo la cui natura non è ancora chiara. Diverse le ipotesi sul tavolo degli investigatori che stanno cercando di capire come possa aver preso fuoco da solo un cassonetto. Per questo motivo tra le piste battute c’è anche quella che porta all’azione dolosa.

La concessionaria è di proprietà di un commerciante licatese. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato del fumo provenire dal piazzale della rivendita. Sul osto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e contenuto i danni. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per capire cosa sia realmente accaduto.