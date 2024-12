Licata, ladri rompono vetrate di negozio e rubano cellulari e computer

Sono due gli esercizi commerciali presi di mira dai ladri nella scorsa notte a Licata. Ignoti malviventi, in un caso, hanno rotto le vetrate di un negozio e rubato cellulari e computer. Danni anche nella seconda attività. Il furto è stato messo a segno a poca distanza da corso Umberto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona.