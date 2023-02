Luigi Birritteri è il nuovo capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Prende possesso dell’incarico il nuovo capo del Dipartimento per gli affari di Giustizia, Luigi Birritteri, agrigentino di 62 anni, già Sostituto procuratore generale della Cassazione.

Nel suo percorso professionale, il magistrato si è occupato di procedimenti contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, presso la Corte di Assise di Agrigento e la Procura Generale di Caltanissetta, dove è stato designato punto di contatto per la rete giudiziaria europea (contact points of the European Judicial Network) e corrispondente nazionale per il terrorismo.

Nel 2008 ha svolto le funzioni di vice capo di gabinetto presso il Ministero della Giustizia e successivamente di capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che ha ricoperto sino al 2014.

Luigi Birritteri è stato – tra l’altro – anche componente del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.



Successivamente ha svolto le funzioni di Sostituto procuratore generale presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ricevendo inoltre un incarico di diretta collaborazione con il Procuratore Generale per le operazioni di avvio e coordinamento della Procura europea