Agrigento

Maxi discarica in via Sirio: scattano i sigilli

L'area è ostaggio del degrado ormai da anni: inutili le proteste dei residenti e gli interventi di bonifica

Pubblicato 3 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

La Polizia Municipale di Agrigento ha provveduto nei giorni scorsi al sequestro di una discarica abusiva estesa su circa 150 metri quadrati in via Sirio, al Villaggio Mosè.

L’operazione ha fatto emergere una distesa di rifiuti composta prevalentemente da cassette di legno, materiali da imballaggio e scarti vegetali, accumulati proprio a ridosso del mercato ortofrutticolo cittadino. Il provvedimento è già stato convalidato dalla Procura della Repubblica.

Nonostante i numerosi interventi di bonifica effettuati in passato dall’amministrazione comunale e le numerose proteste dei residenti anche per il fatto che la spazzatura viene periodicamente incendiata, la zona è stata ciclicamente trasformata in un deposito illegale di immondizia di ogni genere.

Attualmente gli inquirenti sono al lavoro per risalire ai responsabili dell’abbandono sistematico dei materiali, cercando di determinare se dietro l’accumulo di scarti agricoli e industriali vi sia una precisa filiera di smaltimento illecito legata alle attività commerciali della zona.

Argomenti Correlati:#Discarica abusiva#polizia municipale#Sequestro

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