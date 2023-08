Menfi, irregolarità in stabilimento balneare: denunciata imprenditrice 

Proseguono i controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nell’ambito della campagna estiva sulla sicurezza. I militari dell’Arma, negli ultimi giorni, hanno ispezionato tre locali sulla costa di Menfi verificando anche la posizione di 14 lavoratori.

Al termine degli accertamenti una imprenditrice del posto, titolare di una struttura ricettiva, è stata denunciata alla procura della Repubblica di Sciacca per omissione nella redazione del Documento unico valutazione rischi interferenze, omessa designazione degli addetti alla gestione emergenze, per la mancata formazione dei lavoratori e per non aver presentato la richiesta di autorizzazione per installare un impianto di videosorveglianza.

Nei controlli nelle tre strutture ricettive è emerso anche un lavoratore in nero. I carabinieri hanno elevato ammende per un totale di 20 mila euro e sanzioni amministrative per poco più di 6 mila euro.