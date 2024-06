Minacce ad un avvocato, condannato agrigentino 

Trecento euro di multa e il pagamento delle spese processuali per aver minacciato, dialogando con terzi, un avvocato. Il tribunale di Sciacca ha condannato F.C., 44 anni, di Santa Margherita Belice. L’uomo avrebbe rivolto frasi minacciose nei confronti dell’avvocato Paolo Femminella che si è costituito parte civile nel processo tramite l’avvocato Antonino Augello.

La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Maria Grazia Cascio, ha sostenuto che quelle parole fossero state dette di istinto e non con la reale intenzione di minacciare. Il tribunale ha disposto la sospensione della pena e la non menzione nel casellario giudiziario. L’imputato dovrà pagare 800 euro di spese processuali e 1.500 euro in favore della parte civile.