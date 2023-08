Molesta una turista su un bus: arrestato extracomunitario

La Polizia di Stato ha arrestato a Catania un cittadino libico con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una turista francese.

Gli agenti sono intervenuti lo scorso 16 agosto, personale delle Volanti in piazza Paolo Borsellino, dopo che alcune persone hanno segnalato la presenza di un giovane extracomunitario che stava molestando una donna. La turista ha confermato agli agenti iessere stata prima molestata verbalmente mentre era a bordo di un autobus in compagnia delle sue due sorelle; una volta arrivati al capolinea e scesi dall’autobus, l’extracomunitario avrebbe tentato un approccio fisico desistendo solo grazie all’intervento di alcuni passanti.

L’uomo che in passato era già stato arrestato per lo stesso reato, è stato presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa della convalida del provvedimento innanzi al Gip.