Muore a 64 anni in ospedale, familiari presentano esposto: indagato medico 

La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un medico dell’ospedale San Giovanni di Dio per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto per permettere all’indagato di esercitare il diritto di difesa e partecipare agli accertamenti nominando consulenti di parte. La vicenda scaturisce dal decesso di un 64enne di Campobello di Licata avvenuto lo scorso 16 marzo nel nosocomio agrigentino.

La moglie dell’uomo ha presentato un esposto chiedendo di fare luce su eventuali negligenze e responsabilità mediche. Il pm Gaspare Bentivegna ha così disposto l’autopsia che sarà eseguita questo pomeriggio dai medici Antonino Guajana e Nello Grassi. Per i familiari della vittima ci sarebbero state negligenze durante il ricovero dell’uomo, affetto da una leucemia mieloide cronica.

In particolare, secondo quanto riferito in sede di denuncia, il paziente sarebbe rimasto 24 ore in attesa di cure prima di essere trasferito nel reparto di medicina generale. La moglie ha inoltre raccontato di un errato inserimento di un sondino, effettuato senza anestesia.