Naro, Angelo Licata e Vincent Cancemi nuovi assessori della giunta Dalacchi

Dopo le dimissioni degli assessori Licata, Ferraro e Sferazza, il sindaco di Naro Milco Dalacchi ha nominato due assessori che andranno così a colmare il vuoto amministrativo degli ultimi giorni.

Si tratta di Angelo Licata con delega ai Servizi Sociali, Cimitero, Personale e Affari Generali, e Vincent Cancemi con delega a Bilancio e Finanze, Rete Viaria, Territorio e Ambiente, Verde Pubblico; a quest’ultimo il primo cittadino ha conferito la carica di Vicesindaco.

“Da oggi la nostra Amministrazione si arricchisce di nuove energie e competenze. Ho il piacere di annunciare la nomina di due nuovi assessori che, con impegno e determinazione, contribuiranno a portare avanti il percorso di crescita e sviluppo della nostra comunità”, dichiara il Sindaco Dalacchi. “ Da oggi si riparte con nuova linfa e rinnovata determinazione, certi che il lavoro di squadra e la passione per la nostra città sapranno tradursi in risultati concreti per il bene di tutti. Insieme, per una Naro più forte e più bella”, ha concluso il primo cittadino.

“Da oggi inizia per me un nuovo percorso di responsabilità. Voglio dirvi con il cuore che darò tutto me stesso per servire la comunità Narese, con impegno, passione e trasparenza.Il mio unico obiettivo sarà quello di lavorare ogni giorno affinché gli interessi dei cittadini vengano sempre prima di tutto, perché Naro merita dedizione, rispetto e serietà.Sarò sempre disponibile all’ascolto, certo che solo attraverso il dialogo e la collaborazione si possano costruire risultati concreti per la nostra città”. Queste le prime parole del nuovo vicesindaco Vincent Cancemi.