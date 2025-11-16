Giornata nazionale degli alberi, nel Parco Livatino due querce per Falcone e Borsellino

Il 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi e, come di consueto, la sezione di Agrigento del Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio, celebrerà la giornata presso il “Parco Rosario Livatino” sito ad Agrigento in contrada Gasena alle ore 10.30.

Quest’anno l’associazione ha deciso di piantumare e intitolare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino due piante di Quercus ilex: quercia sempreverde e molto longeva. Oltre ai due Magistrati, alla presenza dei familiari, saranno ricordati gli uomini e le donne delle scorte che hanno perso la vita insieme a loro.

Nel corso della giornata sono previsti quattro momenti: piantumazione degli alberi intitolati alle vittime innocenti di mafia; consegna di libri, sul tema della legalità e della salvaguardia ambientale ai rappresentanti degli Istituti Scolastici presenti; ricordo di Gesualdo Bufalino, Letterato e Poeta, che per quelle stragi scrisse i versi dal titolo Chiuso per lutto. Inoltre verranno inaugurate dodici panche in roccia di tufo che andranno ad arricchire l’Angolo della Preghiera”.