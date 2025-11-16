Agrigento

Giornata nazionale degli alberi, nel Parco Livatino due querce per Falcone e Borsellino

La giornata si svolgerà il 21 novembre alle ore 10.30

Il 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi e, come di consueto, la sezione di Agrigento del Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio, celebrerà la giornata presso il “Parco Rosario Livatino” sito ad Agrigento in contrada Gasena alle ore 10.30.
Quest’anno l’associazione ha deciso di piantumare e intitolare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino due piante di Quercus ilex: quercia sempreverde e molto longeva. Oltre ai due Magistrati, alla presenza dei familiari, saranno ricordati gli uomini e le donne delle scorte che hanno perso la vita insieme a loro.
Nel corso della giornata sono previsti quattro momenti: piantumazione degli alberi intitolati alle vittime innocenti di mafia; consegna di libri, sul tema della legalità e della salvaguardia ambientale ai rappresentanti degli Istituti Scolastici presenti; ricordo di Gesualdo Bufalino, Letterato e Poeta, che per quelle stragi scrisse i versi dal titolo Chiuso per lutto. Inoltre verranno inaugurate dodici panche in roccia di tufo che andranno ad arricchire l’Angolo della Preghiera”.

