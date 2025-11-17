Catania

Tratta di esseri umani, tre arresti

Sono accusati, a vario titolo, di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Polizia di Stato di Catania, dalle prime luci dell’alba, sta dando esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip, su richiesta della Procura, che dispone la custodia in carcere nei confronti di tre indagati. Sono accusati, a vario titolo, di tratta di esseri umani, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I particolari verranno resi noti durante una conferenza stampa, che si terrà alle 10.30 in Procura.

