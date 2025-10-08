Oltre 1 kg di hashish in un magazzino, denunciati due fratelli

I carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia hanno denunciato in stato di liberta’, due fratelli, di 26 e 27 anni, palermitani, gia’ noti alle forze dell’ordine e, ritenuti responsabili dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di furto aggravato e intervento edilizio in assenza dei necessari permessi. La droga e’ stata trovata nel corso di un perquisizione in un magazzino nella disponibilita’ dei due indagati. All’arrivo dei militari i due fratelli, che si trovavano all’interno del deposito, notata la presenza delle pattuglie si sono dati alla fuga, facendo momentaneamente perdere le loro tracce. Uno dei due, durante la corsa, si e’ disfatto di due panetti di hashish, che sono stati subito recuperati dai carabinieri. All’interno dei locali i militari hanno rinvenuto 1,175 chilogrammi di hashish divisa in quasi 50 involucri, pronti per essere immessi sul mercato della droga e ben occultati all’interno di un frigorifero.

L’operazione di ricerca ha inoltre consentito di trovare dei bilancini di precisione, diverso materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonche’ circa 1.000 euro in contanti nascosti nel congelatore, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attivita’ illecita. Durante il controllo sono state rinvenute anche delle armi bianche, tra cui coltelli e mazze da baseball. Inoltre il magazzino era stato allacciato abusivamente alla rete elettrica.