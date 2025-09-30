Palermo

Pedone investito dal tram: grave 62enne

L'uomo è stata trasportato in codice rosse all'ospedale Civico

Pubblicato 17 secondi fa
Da Redazione

Grave incidente stradale in corso dei Mille, a Palermo, dove un uomo di 62 anni è stato investito dal tram. Secondo le prime informazioni, il 62enne stava attraversando la strada quando è avvenuto l’impatto. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stata trasportato in codice rosse all’ospedale Civico.

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate e pesantissime sulla viabilità. L’intera zona è andata letteralmente in tilt, con il traffico paralizzato in corso dei Mille e in tutte le strade limitrofe. Lunghe code di auto e mezzi pubblici hanno bloccato l’area per ore. Nel frattempo, gli agenti della Polizia Municipale hanno transennato il punto dell’impatto per eseguire tutti i rilievi del caso, fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

