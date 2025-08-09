PRIMO PIANO

Perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la Ss115: un ferito

Il ferito è stato trasferito in ospedale ma non destano preoccupazioni le sue condizioni di salute

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente autonomo lungo la strada statale 115. Per cause in fase di accertamento un’auto è finita fuori strada e poi si è ribaltata su di un lato.
Il bilancio è di un ferito, trasferito in ambulanza all’ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono gravi. Altre due occupanti dell’auto sono rimaste illesi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuori e gli operatori del 118.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Un defibrillatore al Viale delle Dune in memoria di Mario Condello
Ultime Notizie

Village Experience a Sant’Angelo Muxaro per l’attrice americana Lynn Collins
PRIMO PIANO

Perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la Ss115: un ferito
Apertura

Scivola dal gommone e finisce tra le eliche, morto 23enne
dalla Regione

Il Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana all’Ars: “Profondo rammarico per la bocciatura della norma a sostegno dell’editoria”
Cammarata

Onda Pride, oggi “Paesello Pride”: appuntamento a Cammarata e S. Giovanni Gemini