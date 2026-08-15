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Persona soccorsa alla Scala dei turchi, l’intervento del 118 e della Guardia Costiera

Sul posto sono intervenuti gli operatori Alfa 16 di Porto Empedocle

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

L’equipaggio dell’Alfa 16 di Porto Empedocle, attivato dalla Centrale Operativa 118 – Cl/Ag/En , diretta dal Dott. Giuseppe Misuraca, è intervenuto per il soccorso di una persona sulla Scala dei Turchi, nel territorio di Realmonte, con il supporto operativo di un’unità della Guardia Costiera.
La persona è stata assistita, trasbordata al porto di Porto Empedocle e successivamente trasferita in ospedale.
“Un intervento reso possibile dalla collaborazione e dal coordinamento tra i diversi assetti impegnati nel soccorso”, si legge in una nota da parte del Seus 118

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