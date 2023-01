Pinelli nuovo vicepresidente Csm: primo discorso citando Livatino

Con 17 voti, contro i 14 di Roberto Rompoli, Fabio Pinelli è stato eletto nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura alla terza votazione.

Lucchese, classe 1966, laureato in Giurisprudenza a Milano e iscritto all’Albo degli Avvocati di Padova, Pinelli era stato eletto consigliere laico in quota Lega, ed è esperto di diritto penale dell’economia.

Nelle sue prime parole da vicepresidente, Pinelli ha ricordato Rosario Livatino, e assicurato che “cercheremo di essere credibili e trasparenti, mai obliqui, nell’interesse supremo del Paese. Orienterò ogni mio comportamento nell’interesse del Paese e avrò come riferimento la guida ed il faro del presidente della Repubblica”.

Infine ha garantito che, pur essendo stato indicato da una parte politica specifica, agirà in maniera indipendente. “Ringrazio la parte politica che ha ritenuto di poter spendere e investire con una candidatura in Parlamento su una figura non politica e indipendente”.